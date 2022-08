In fiamme oggi sabato 13 agosto un frutteto a Vigliano, in via Per Chiavazza, nei pressi di un canneto. Molta preoccupazione tra i residenti della zona interessata dall'incendio per la presenza di pini molto alti nelle vicinanze, che per fortuna non sono però stati toccati dal fuoco.

A dare l'allarme intorno alle 16 è stato un passante che ha visto fumo e fuoco e ha composto il 112. Sul posto sono state impegnate nell'opera di spegnimento squadre sia di Biella che volontari di Cossato.