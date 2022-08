Vigili del Fuoco in azione per sterpaglie a fuoco a Verrone, Vigliano e Gifflenga, foto archivio

Mattinata intensa per i Vigili del Fuoco di Biella, che oggi sabato 13 agosto sono intervenuti in diverse zone del Biellese per incendi di sterpaglie ai bordi delle strade, anche se si è trattato in ogni caso di operazioni per fortuna non complesse.

A comporre il 112 sono stati in tutti i casi i passanti. In particolare è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco a Verrone, Vigliano, e Gifflenga.

Purtroppo all'origine ci può essere la disattenzione degli automobilisti che lanciano mozziconi di sicurezza o altro, comunque c'è quasi sempre la mano dell'uomo dietro a questi piccoli incendi che per fortuna poi vengono domani immediatamente dai Vigili del Fuoco.