Piemonte e Valle d’Aosta, "Stazioni sicure": 743 persone controllate, 259 bagagli ispezionati e 12 sanzioni

Nella giornata di ieri 90 operatori della Polizia ferroviaria sono stati impegnati in controlli straordinari nelle stazioni del Piemonte e Valle d’Aosta nell’ambito dell’operazione straordinaria “Stazioni sicure”, promossa dal Servizio Polizia ferroviaria a livello nazionale per incrementare i livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie di competenza sia a tutela dei viaggiatori che di tutti gli utenti delle stazioni, soprattutto in vista del Ferragosto.

743 le persone controllate, 259 bagagli ispezionati e 12 sanzione elevate, questo il bilancio dell’attività. I controlli sono stati estesi ai bagagli al seguito negli scali ferroviari, a bordo treno e ai depositi bagagli con l’uso di metal detector. 22 le stazioni interessate dai controlli straordinari nelle province di entrambe le regioni, con particolare attenzione ai convogli internazionali che giungono nel territorio nazionale provenienti da Svizzera e Francia e alle stazioni non presidiate da personale Polfer.

A Torino, nella stazione di Porta Nuova, i servizi sono stati effettuati congiuntamente alle Unità Cinofile. Nella stazione di Domodossola personale Polfer ha controllato un giovane svizzero trovato in possesso di circa 5 gr. di sostanza stupefacente, tipo marijuana. Il ragazzo è stato sanzionato per il possesso ad uso personale di stupefacente, con la segnalazione, per i seguiti amministrativi, all’autorità svizzera competente; la droga è stata sequestrata.