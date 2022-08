Masserano: finisce nel fosso dopo lo scontro con un'auto. Motociclista di 39 anni in ospedale

Masserano: finisce nel fosso dopo lo scontro con un'auto. Motociclista in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi sabato 13 agosto a Masserano, intorno alle 17 lungo la provinciale che collega Lessona con Masserano, nei pressi di Frazione Dallimonti. A essere coinvolti sono stati un'automobile e una moto, che ha finito la sua corsa nel fosso.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 39 anni, che è stato portato in ospedale in codice rosso per gli accertamenti del caso.

Sul posto, sono intervenuti oltre al 118, i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.