Cossato: Contusioni per coppia di ragazzini caduti col motorino. In ospedale per accertamenti - Foto repertorio

I Carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti ieri, 12 agosto, per un incidente capitato a due ragazzi minorenni su ciclomotore che nel sinistro hanno riportato varie contusioni. Trasportati entrambi in ospedale per gli accertamenti necessari sulle condizioni, non sono in pericolo di vita.