Cossato, centra in pieno un'auto parcheggiata e si ribalta FOTO

Auro in transito centra un secondo mezzo parcheggiato a Cossato

In via Fecia di Cossato, stasera intorno alle 20, un forte boato ha fatto sussultare i residenti che giunti in strada si sono trovati davanti alla scena di un incidente.

Un'auto che transitava nella via ha centrato in pieno un secondo mezzo parcheggiato, finito per l'urto contro un palo del telefono, e si è ribaltata incastrando all'interno il conducente.

Immediatamente giunti sul posto i soccorsi che hanno estratto il conducente dell'auto rovesciata e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Gli operatori di SA Sicurezza e Ambiente si sono occupati della bonifica del manto stradale mentre i Carabinieri hanno provveduto ai rilievi di rito.