Campiglia: Grosso masso sulla carreggiata, rimosso e segnalato alla Provincia per la messa in sicurezza

Campiglia: Grosso masso sulla carreggiata, segnalato alla Provincia per la messa in sicurezza - Foto repertorio

Un grosso masso sulla carreggiata nel comune di Campiglia Cervo all'incrocio per Oriomosso era stato segnalato alle prime ore del mattino di ieri, 12 agosto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno provveduto a spostare l'ingombro in attesa dei tecnici della Provincia per il sopralluogo e la messa in sicurezza.