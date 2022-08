Biella: 28enne arrestata due volte in 48 ore. Ora è in carcere, foto archivio

Martedì 9 agosto è stata arrestata per detenzione di 15 grammi di eroina, frammenti di cocaina e hashish con obbligo di firma e dimora trisettimanale, con prescrizione di restare a casa dalle 15 alle 21 (leggi qui). E appena due giorni, dopo è stata nuovamente arrestata per possesso di 4 grammi di eroina. Ma questa volta per lei è stato chiesto l'aggravio con la custodia cautelare in carcere.

Protagonista della vicenda una donna di 28 anni residente in città, che al momento del fermo giovedì si trovava a Vigliano, dunque non a casa come disposto dal Gip inizialmente, e all'arrivo dei militari a casa sua a Biella per il secondo arresto ha mostrato anche resistenza a pubblico ufficiale.

In entrambi i casi a fermare la donna sono stati gli operatori della sezione antidroga della Squadra Mobile, diretti dal commissario capo Filippo Cocca.