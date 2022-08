Ronco, prove di gemellaggio con il Portogallo, FOTO

Prove di gemellaggio con il Portogallo per il Comune di Ronco Biellese.

Ad inizio agosto, il sindaco Carla Moglia, insieme ad alcuni cittadini, ha ricevuto Lucas Faneca de Oliveira, cittadino di Ponte de Vagos, paese situato a sud di Porto, nel cuore del Portogallo.

Durante l'incontro si è discusso di instaurare un rapporto di collaborazione tra i due territori e, poi, di formalizzare un vero e proprio gemellaggio.

Questo percorso di gemellaggio nasce grazie a Marco Clerico di Ronco Biellese, che lo scorso 1° marzo è partito in bicicletta con direzione Portogallo, passando per Liguria, Francia e Spagna. Durante questo viaggio, Clerico si è posto l'obiettivo di cercare collaborazioni con altri paesi per futuri scambi culturali: così è nata l'amicizia con Lucas Faneca de Oliveira e la possibilità di far incontrare le due realtà.

A suggellare la nuova amicizia, il Sindaco Moglia ha donato a Lucas un gagliardetto e alcuni libri del territorio, ricevendo in cambio una targa e volumi in portoghese.