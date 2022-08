Biella modifiche alla viabilità in via Amendola

Ravvisata l’opportunità di istituire una zona riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli in via Amendola, visto il “Nuovo Codice della Strada” e il Relativo Regolamento di esecuzione ed - D. P. R. 16.12.1992 n.° 495, nonché le successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Biella attraverso un'ordinanza, istituisce il” DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA”, ad esclusione di motocicli e ciclomotori in Amendola fronte civico 6 tra il dehors e il primo stallo a pagamento.

L'Ordinanza diverrà esecutiva con la posa e rimozione della prescritta segnaletica. Spetterà alla Polizia Locale e agli organi competenti disporre per la necessaria osservanza.