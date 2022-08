Piero Angela: Tiramani, “Addio a un grande vercellese”

“Con Piero Angela se ne va un grande vercellese, originario di Olcenengo, dove il padre faceva il medico condotto, anche se nato a Torino. Un esempio di civiltà unico. Un vanto per il nostro territorio aver dato i natali al padre della cultura in Tv. Ricordiamo che Vercelli lo insignì anche della cittadinanza onoraria. Migliaia di italiani sono cresciuti con i suoi programmi educativi e non dimenticheranno uno dei più grandi divulgatori scientifici della televisione nel nostro Paese”.

Lo dichiara il deputato della Lega Paolo Tirmanani