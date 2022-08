Leva obbligatoria: anche gli Alpini di Biella promuovono la petizione per il suo ritorno

"Sei favorevole ad un servizio obbligatorio per i giovani del nostro Paese? Allora firma la petizione".

Con la legge 226/2004 l’Italia ha sospeso il servizio militare di leva, decretando così l’interruzione di un istituto che per 143 anni ha accompagnato il Paese nel suo processo di crescita sociale, politica, democratica, tecnica e scientifica. Gli Alpini, portatori di valori come amor di Patria, spirito di servizio e rispetto per le istituzioni tornano però a distanza di anni a chiedere che sia reintrodotto un servizio obbligatorio per tutti i giovani. E lo fanno attraverso una petizione il cui link si trova anche sulle loro pagine social. Così come quelli di tante altre provincie lo fanno anche quelli di Biella.

"La scomparsa di questo servizio alla Patria - si legge nel documento - ha privato i giovani della possibilità di conoscere realtà diverse dalla propria, condividere fatiche per un risultato comune e acquisire consapevolezza che oltre al proprio io c’è un soggetto che si chiama Stato, una comunità che oltre a garantire diritti richiede doveri. Serve un impegno forte a salvaguardia di un futuro che non può prescindere dalle esperienze e dagli insegnamenti di una storia in cui gli Alpini hanno scritto e scrivono pagine importanti".