Biella: è emergenza minori stranieri non accompagnati

Tra Covid e guerra anche il Biellese si è trovato in affanno a cercare soluzioni per fronteggiare le varie emergenze che ne sono derivate. Tra queste, al momento, nel capoluogo c'è anche la necessità di trovare una collocazione ai minori stranieri non accompagnati che arrivano e che sono sempre di più.

A entrare nel merito della situazione è l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Biella Isabella Scaramuzzi: "Già prima avevamo posti contati per ospitare i bambini - spiega l'assessore - ma naturalmente con la guerra qualche arrivo in più c'è stato e oggi a Biella siano davvero in difficoltà a trovare una sistemazione per i minori". L'arrivo di questi minori viene segnalato ai Servizi Sociali dalla Questura e di conseguenza l'Assistente Sociale di riferimento in turno in quel momento vi si reca per tutte le pratiche burocratiche in quanto sono minori senza rete parentale sul territorio ed il più delle volte senza documenti. "A questo punto avviene la cosiddetta "presa in carico" - spiega l'assessore -. Si cerca una struttura idonea all'accoglienza del minore in viene accompagnato, sempre dai nostri operatori".

"Personalmente sono tutore di 12 minori stranieri non accompagnati - continua l'assessore - e non si tratta solo di Ucraini ma anche di altre nazionalità. Il grosso problema è che sul territorio della nostra provincia esiste un'unica comunità per minori ed i posti disponibili sono ormai esauriti. L'ultimo siamo stati costretti ad accompagnarlo Alessandria".

"In effetti - conclude l'assessore - l'arrivo di questi MSNA sul nostro territorio sta mettendo in crisi tutti gli Enti tenuti alla loro tutela e in particolare i Comuni. Occorrerebbe quindi potenziare e coprogettare anche on Prefettura e Questura nuove forme e procedure di accoglienza anche perchè i costi di queste comunità sono elevati e stanno ovviamente lievitando rischiando di mettere in crisi i bilanci dei comuni".