Angela: Pichetto, gratitudine per suo contributo a Paese

La morte di Piero Angela mi addolora molto: con lui va via un pezzo importante della storia culturale e scientifica del nostro Paese. Ed e' in segno di gratitudine per il contributo che Angela ha dato allo sviluppo civile, al pensiero e alla crescita della comunità nazionale, che proporrò l'emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un francobollo commemorativo nell'anniversario della sua scomparsa. Mi unisco al cordoglio della famiglia, del figlio Alberto e di tutte le persone che gli vogliono bene. Così il senatore di Forza Italia e viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.