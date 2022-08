Fuochi d'artificio, cancellati dal programma anche a Torrazzo

I fuochi d'artificio a Torrazzo erano in programma per domenica 14 agosto, ma come è accaduto anche a Cossato e a Netro (leggi qui), la Pro Loco ha dovuto cancellarli.

Il responso negativo è stato firmato questa mattina da una commissione "ad hoc".

"Ci abbiamo sperato fino all'ultimo - spiega la presidente della Pro Loco Debora Lorenzon - ma purtroppo non è possibile. Dopo due anni di fermo per Covid ora c'è la siccità. E' un peccato ma dobbiamo prenderne atto. La zona dove si sarebbero dovuti non è idonea in base alla dichiarazione di stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi della Regione con DD n 2195/A182A/2022 del 19/07/22".