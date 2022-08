I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana 12,13, 14 agosto e Ferragosto

Venerdì 12

- Ponderano: alle 21.00 la band hard rock "Insidious Lane" suonerà in piazza Alpini Italia

- Torrazzo: arrivano le giostre, alle 15,30 mini olimpiadi, dalle 20 cena dell'amicizia

- Netro, agosto in festa: ore 21 Paolo Lino presenta concerto per il Piemonte "La luna an tal sac"

-Cavaglià Festa dei Giovani: alle 18,30 saluto delle autorità, alle 19 la nomina del priore, alle 19,30 la cerimonia di investitura dei Dedicati, alle 21,30 la sfilata per le vie del paese, alle 22 distribuzione dei palloncini ai bambini, dalle 22,30 a tutta musica con Dj Seven con ospite Carolina Marquez

- Andorno, Ferragosto, tributo ai Pooh con i Poohnto Fermo

- Piedicavallo, agosto Piedicavallo, Chiesa Parrocchiale: ore 20:30 "La sepoltura frettolosa del 1714" a cura di Ars Teatrando - testi di Danilo Craveia - ore 20.45 racconto a cura di Riccardo Dorna - ore 21.15 "La sepoltura frettolosa del 1714" (replica) - ore 21.45 concerto di musica barocca: Maestro Sebastiano Domina all'organo

- Graglia ore 21, Casolare dei Campra: Sergio Peretti, autore di canzoni per grossi nomi degli anni 60-70: Divertiamoci con le canzoni e la chitarra di Sergio Peretti

- Magnano concerto a lume di candela dalle 21 nella Chiesa romanica di San Secondo

- Oropa ore 21: visita guidata sotto le stelle con salita alla cupola illuminata della Basilica Superiore.

Sabato 13

- Oropa ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli - ore 21: Proiezione del film “Il manto della misericordia” di Manuele Cecconello. Sala Convegni.

- Ponderano alle 21.00 in piazza Alpini d'Italia i successi del Blasco con la "Vasco Rock" .

- Mongrando, festa dell'Assunta, 19,30 apertura stand gastronomici, serata danzante con Elisa dei Blued Dream

- Torrazzo: dalle 16,30 partita Italia-Francia presso il campo sportivo, dalle 19 al bocciodromo Asador, dalle 21,30 musica

- Netro, agosto in festa, ore 20 in tavola cena degli antipasti, musica con Michela La Voce

- Callabiana dalle 19,30 Lo chef consiglia: - Rane fritte - GRIGLIATA MISTA: Braciole, salsiccette, spiedini, sottofiletto di vitello, wurstel, musica con la Discoteca Mobile Number One.

- Cavaglià Festa dei Giovani: dalle 19 sfiziosi aperitivi, alle 19,30 maialino al forno, 22 Royal Party a seguire Gabrielino & FITZ

- Sandigliano, dalle 10,30 mostra di pittura di Giacomo Basso, nel teatro di via Maroino; Concerto Musicale dalle 21 presso la chiesa parrocchiale con Enrico Cerfoglio e Pina Valentino.

- Andorno, Farregosto Motogiro prealpi biellesi con Steel Roses MC Biella con ritrovo alle 16,30 partenza alle 17,30 . A partire dalle 22 Bandberry Smoke.

- Sagliano Micca, Chiesa del Gesù: ore 20.30 "Il filo e il mantello" a cura di Ars Teatrando - testi di Danilo Craveia - ore 20.45 racconto a cura di Emanuele Rolando - ore 21.15 "Il filo e il mantello" (replica) - ore 21.45 concerto di musica barocca: Giulia Gillio al violoncello

- Graglia Muzzano, ore 15, Casa di riposo: Guglielmo Fusero, musicista fisarmonicista: Ricordiamo, cantiamo, ritroviamoci

- Magnano concerto a lume di candela dalle 21 nella Chiesa romanica di San Secondo

- Magnano dalle ore 19.30 stand gastronomico - a seguire serata in musica con Mixobolo Band

Domenica 14

- Oropa ore 11: Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli - Ore 14.30 e ore 16: Salita guidata alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore. Ore 21: Canti a Maria, concerto in Basilica Antica.

- Magnano dalle ore 9.30 alle 19.30 mercatino in piazza e per le vie del paese - dalle ore 12.30 stand gastronomico - alle ore 15.30 e alle ore 18 spettacolo con bolle di sapone e altro per grandi e piccini con Clown Budino - dalle ore 19.30 stand gastronomico.

- Ronco Biellese, ex Fornace Cantono Alle 14.30 ritrovo presso l’Ecomuseo della Terracotta e visita guidata all'Ecomuseo, al Laboratorio delle Terrecotte e alla Fornace. Dalle ore 16.30 laboratorio di lavorazione dell'argilla per la realizzazione dei caratteristici dischi in terra pirofila rossa per scaldare il pane.

- Sandigliano 19,30 cena in bianco, in via Maroino. E' richiesto abbigliamento rigorosamente bianco. Ogni partecipante dovrà portarsi piatto, posate e bicchiere (tutto bianco) e qualche cosa da mangiare e da bere.

- Mongrando, festa dell'Assunta, ore 19 ritrovo per corsa podistica, dalle 19,30 apertura stand gastronomici, ore 20 gara podistica trofeo Gino Accotto e Trofeo Anspi La Vetta, dalle 21 musica con Paolino e Alessia

- Torrazzo: ancora Ferragosto con gli Asador al bocciodromo e musica

- Netro, agosto in festa, ore 21,30 concerto della banda musicale di Netro

- Callabiana, Lo chef consiglia: Polenta concia, Polenta e Gorgonzola, Polenta e Brasato; GRIGLIATA MISTA: Braciole, salsiccette, spiedini, sottofiletto di vitello, wurstel musica della Number One

- Cavaglià, festa dei giovani: 9,30 saluto delle autorità, 10 visita agli ospiti dell'Infermeria, ore 11 Santa Messa, alle 12 sfilata per il paese e deposizione della corona di alloro ai caduti, 12,30 aperitivo offerto alla popolazione presso il bar Portico, dalle 19,30 apertura degli stand gastronomici (rane e lumache) , dalle 21,30 "#Insanity, il party ignorante".

- Andorno, Ferragosto pranzo e pomeriggio con karaoke

- Rosazza, Chiesa Parrocchiale: ore 20.30 "Barocco by Rosazza & Maffei" a cura di Ars Teatrando - testi di Danilo Craveia - ore 20.45 racconto a cura di Alessandra Montanera - ore 21.15 "Barocco by Rosazza & Maffei" (replica) - ore 21:45 concerto di musica barocca: Maestro Angelo Comotto – organo

- Graglia ore 21, Parrocchia Santa Fede: Guido Ferrero, musicista, Paola Mossetto, docente università e Giuseppe Campra, psicologo: Scrittori e letterati in onore della Beata Vergine Maria

Lunedì 15

- Oropa ore 11: Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli - Ore 14.30 e ore 16: Salita guidata alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore.

- Ferragosto a Bielmonte al parco giochi di Bielmonte Kids. Dalle ore 10.30 inizia Mattoncini a go-go, con Andrea Caboni, con i laboratori per i bambini in piccoli gruppi. Al termine le gare di creatività che vedranno coinvolti prima i più piccoli poi gli adulti che verranno giudicati dai bambini. Chiuderà la giornata la Caccia al tesoro per i piccoli partecipanti.

- Biella, ore 21 piazza Colonnetti ballo liscio in piazza

- festa dell'Alpe Pessine, sarà il 40° della cappelletta. La festa è organizzata dagli Alpini di Sagliano Micca: dalle 10,45 benedizione del nuovo altare, 11,15 Santa Messa, 12,15 aperitivo offerto dal Gruppo, 12,30 pranzo.

- Mongrando, festa dell'Assunta, ore 11 Santa Messa, 12,30 pranzo di Ferragosto, nel pomeriggio giochi per tutti, ore 17 vespri e processione, pre 19,30 via alla cena, dalle 21 si balla con Elisa dei Blue Dream

- Torrazzo: ore 11 Santa Messa, pranzo di Ferragosto, Santa Processione alle 16 ed estrazione dei biglietti della lotteria alle 18.

- Ponderano Grigliata al lago Boschetto, Organizzata dall'A.S.D. Pescatori Biella.

- Netro, agosto in festa dalle 16 mostra dell'artigianato, e prodotti tipici in notturna, e musica in piazza dal vivo con i Forever Young. Dalle ore 21 stand gastronomici aperti

- Callabiana, 40° RADUNO DEI CALLABIANESI ED AMICI DI CALLABIANA Alle ore 11:00 Santa Messa A seguire: Rinfresco in piazza della Parrocchia

- Cavaglià 16a EDIZIONE DI “PER LE STRADE DI CALLIANO” CAVAGLIA', partenza 20, ritrovo alle Ore 18.30 presso il Salone Polivalente di Cavaglià ( Via S. Giovanni Bosco,5). Approvazione Fidal Piemonte n° 328/NON competitiva/2022.

- Cavaglià, festa dei giovani, dalle 19,30 panissa e alle 21,30 si balla con Loris Gallo, dalle 22 Showzer e Dj & Seven.

- Andorno, Ferragosto, pranzo e musica con Dj Set.

- Graglia ore 21, Parrocchia Santa Fede: Matteo Gerotto, organista: Concerto d'organo

- Oropa ore 21: Fiaccolata dell’Assunta.

Mostre:

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Biella, via Quintino Sella 54/b, I 250 anni della Diocesi di Biella, fino al 18/09/2022

- Biella, Woolbridge Art Gallery, via Salita di Riva, Mostra: I could go Anywhere fino al 15/09/2022

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Santuario di Oropa, Sala Convegni, Estate a Oropa, fino al 18/09/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, Mostra: Carte di Ninfa fino al 05/08/2022

- Ronco Biellese, Via Roma 14, "Kintsugi, la cura della fragilità" fino al 18/09/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Mostre: Open Space fino al 11/09/2022

- Masserano, #IoVengoDaQui dal 09 lug 2022 al 30 set 2022 Chiesa di san Teonesto

- Verrone, Castello Vialardi, via Castello 6 interno corte Mostra: Mille sfumature di blu da 24/07/2022 a 31/08/2022

- Ponderano, Atrio Nuovo Ospedale di Biella, Strada facendo da 05/08/2022 a 31/08/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Mostra: Nuove Radici 2.0 da 13/08/2022 a 10/09/2022