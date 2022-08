Viverone: Motociclisti vittima dei ladri. Amara sorpresa per due ragazzi - Foto repertorio

Avevano posteggiato la moto sul lungolago coi caschi legati al veicolo per godersi in tranquillità qualche ora. Al ritorno dei ragazzi ritorno l'amara sorpresa: i caschi erano spariti, asportati dai ladri. Chiamati i Carabinieri, i militari si sono recati sul posto per raccogliere elementi e risalire ai responsabili.