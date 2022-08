Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: multe per 10 mila euro, sospesa un'attività e 3 datori deferiti all'autorità giudiziaria

Il nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro unitamente ai Carabinieri del comando provinciale continuano la campagna mirata alla verifica dell’osservanza della normativa per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

I Carabinieri hanno ispezionato diversi cantieri nell’ambito della provincia di Biella accertando nei confronti di alcuni datori di lavoro gravi violazioni in tema di sicurezza sul lavoro specie per il rischio di caduta dall’alto, uso di ponteggi non a norma e privi di piano di montaggio uso e smontaggio nonchè utilizzo di attrezzature elettrice non a norma.

Le ispezioni si sono concluse con il deferimento all’autorità giudiziaria di 3 datori di lavoro, la sospensione di una attività e sono state comminate ammende pari ad € 9.521.