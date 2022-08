Braccialetto elettronico. Scatta l’allarme. Sul posto i Carabinieri

Nella serata di ieri, 11 agosto, i Carabinieri della Stazione di Valdilana, impegnati in un servizio perlustrativo, sono stati inviati dalla Centrale Operativa di Biella a Crevacuore presso l’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari con l’obbligo di braccialetto elettronico.

Il controllo si è concluso senza rilevare alcuna irregolarità. Il soggetto era regolarmente in casa e l’apparecchio regolarmente indossato non presentava segni di manomissione. L’intervento si è reso necessario in quanto era scattato l’allarme collegato al dispositivo. Sono state attivate le verifiche tecniche per ricercare la causa dell’anomalia di funzionamento.