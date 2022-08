Festa all'Alpe Pessine con gli Alpini di Sagliano Micca

Pochi giorni d'attesa e avrà inizio la Festa dell'Alpe Pessine di Sagliano Micca. La manifestazione, realizzata dal gruppo locale degli alpini, è in programma lunedì 15 agosto: dopo la benedizione del nuovo altare, prevista per le 10.45, seguirà alle 11.15 la Santa Messa e l'aperitivo offerto dalle penne nere con il pranzo conclusivo e la successiva lotteria. In caso di maltempo, l'evento di svolgerà nella sede del gruppo.