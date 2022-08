Chiavazza, in alloggio Atc perdita d'acqua fino alle cantine, intervengono i Vigili del Fuoco, FOTO

Chiavazza, perdita d'acqua in un alloggio Atc nella notte: acqua fino alle cantine, intervengono i Vigili del Fuoco

Una importante perdita d'acqua partita da un alloggio al quarto piano delle case ATC, ha comportato danni ingenti anche a quello sottostante. Il livello di acqua era talmente alto che la stessa ha iniziato a scorrere lungo le scale per arrivare fino alle cantine.

E' successo nella notte di ieri, giovedì 11 agosto a Biella Chiavazza, in via Felice Coppa. A contenere l'allagamento e a mettere in sicurezza lo stabile sono stati i Vigili del Fuoco che sono stati chiamati intorno all'una e mezza.

"Spero che qualcuno venga al più presto a vedere - commenta l'inquilino dell'appartamento sotto a quello interessato dalla perdita - perchè mi è stato detto di non accendere l'impianto elettrico per tre giorni. Ho paura, il soffitto è molto umido, ci sono chiazze di acqua un po' ovunque. ho cercato di asciugare anche a terra ma con questa umidità è difficile, c'era acqua ovunque".

I tecnici dell'Atc Piemonte Nord ha effettuato un sopralluogo in mattinata negli appartamenti e nello stabile interessato per capire come intervenire.