Via S. Giuseppe a Biella, un lettore: "Spettacolo indecente"

Buongiorno Direttore abito in via S. Giuseppe a Biella, strada che porta alla passeggiata del Gorgomoro, frequentatissima tutto l'anno. È abbastanza indecente lo spettacolo che accoglie chi percorre la via a piedi.

Succede con molta regolarità di imbattersi nei bisogni dei nostri amici cani: non raccolti dai loro proprietari ( per grande maleducazione ) . Anche chi sarebbe predisposto e pagato per la pulizia della strada, si limita a fare un giro senza scendere dal mezzo. Ringrazio se lo pubblicherà.