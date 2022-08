Ferragosto Andornese, la Pro Loco Colma: "Chiediamo scusa, ma non insultateci"

"Non arrabbiatevi, non agitatevi, non ci insultate per favore! E' una festa! Se aspettate un po', non c'è da arrabbiarsi, abbiate pazienza... non siamo professionisti, e non siamo una mensa aziendale! Vorremmo accontentare tutti ma è difficile, perché nessuno di noi ha esperienza in feste simili e non abbiamo volontari!

Per favore non potete insultarci! Non è corretto da parte vostra! Serve solo buon senso! Se fosse che non arriviamo dappertutto, e non riusciamo ad accontentare tutti, e se aspettate un po', chiediamo scusa con molta umiltà... e se fosse che aspettate, vi offriremo qualcosa, non è quello il problema!

Grazie a tutti.

P. S. se ci sono dei volontari che ci volessero aiutare, o che, a quelli che, invece di insultare ci aiutassero, sarebbe un po' più semplice! Sono tutti ben accetti, perché non siamo un gruppo di nicchia, facciamo gruppo con chiunque, per noi Pro Loco Colma di Andorno non importa di che squadra sei, e neppure da dove si arrivi!"

Grazie