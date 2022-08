L’arte del vino: FISAR riparte con il corso di Sommelier di 1° livello ad ottobre

Imparare ad apprezzare ogni sfaccettatura del vino è una vera e propria arte: saperne distinguere gusti, sapori, odori, consistenza, terra di origine e tutte le caratteristiche che rendono un vino unico, sono tutte qualità tipiche di chi sceglie di intraprendere un percorso per diventare Sommelier.



La realtà di FISAR – Delegazione di Biella – da ormai molti anni organizza corsi sul territorio per entrare a far parte di questo affascinante e complesso mondo enogastronomico.

Il prossimo corso in programma sarà proprio quello di 1° Livello, in programma dal 3 ottobre ogni lunedì sera presso Relais Cascina Era a Sandigliano (BI). Il corso è composto da una lezione alla settimana, dalle 20:30 alle 23 (circa).

Il corsista inizierà un percorso sensoriale e culturale nel mondo del vino, accompagnato da docenti selezionati e dalla figura del direttore di corso di riferimento. Ogni lezione prevede un argomento nuovo, dalla storia della vite e della viticoltura, sino alle vinificazioni in bianco, rosso e rosato, e ai vini speciali come spumanti, passiti, fortificati e liquorosi. Per finire, verrà fatto un accenno anche alla parte legislativa e alla lettura dell’etichetta.



Con la fine del 1° Livello, dopo che il corsista avrà acquisito un’infarinatura su diversi argomenti trattati, potrà successivamente passare al 2° Livello studiando il mondo dell’enografia nazionale ed internazionale: verranno approfonditi vitigni e vini tra i più importati d'Italia e del Mondo.



Per informazioni: corsi@fisar-biella.com oppure delegato@fisar-biella.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/fisarbiella