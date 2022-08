Tra spazi in televisione, teatro e libri, autunno intenso per Frandino

Un autunno intenso attende il Poeta dell'anima Enrico Frandino.

Riprendono gli spazi su Odeon Tv de "Gli accordi dell'anima", con una nuova veste e nuovi collegamenti prevalentemente da esterno, in prestigiose location biellesi e non. Un'attrice leggerà le poesie di Frandino e saranno commentate da studio dallo stesso poeta, sottofondi musicali e immagini completeranno questa fortunata trasmissione, nata per caso da un intervista e sfociata in una fortunata idea televisiva che raccoglie sempre sui 100.000 affezionati spettatori ogni mese. Un grande progetto teatrale lo vedrà protagonista con il noto regista teatrale Marco Di Stefano, ideato re dell'importante compagnia "Teatro della comunità", che gira l'Italia e l'Europa ogni anno con progetti di Teatro Verità, che prende spunto per le sue performance da fatti quotidiani e vita vera.

Attore, regista, performer internazionale ha lavorato con i più grandi registi del secolo scorso, e collabora attualmente con Registi del calibro di Patroni Griffi, Martone, Sorrentino. Di Stefano metterà i scena alcune poesie del poeta dell'anima in uno spettacolo in cui le interpreterà e le canterà, la musica è affidata alla chitarra di Beppe Angelino che collabora da anni con Enrico Frandino e lo ha accompagnato nei suoi reading molte volte.

La prima nazionale a ottobre data e luogo sono da confermare perchè fanno parte di un tour che toccherà i più importanti teatri Italiani dove, impegni permettendo lo accompagnerà lo stesso Frandino.

"Sono molto felice di questo sodalizio - dice il poeta dell'anima- per me' è un grande traguardo e la realizzazione di un sogno splendido. Vedere interpretati i miei testi da un gigante del teatro come Marco di Stefano, significa raggiungere un punto importante della mia crescita artistica ormai in essere da 18 anni, sono molto impegnato ma farò il possibile per seguirlo in più tappe possibili e godermi la sua magia interpretativa emozionandomi".

Due libri in uscita coronano poi un anno di successi : "Carezze di Vento" vedrà una splendida riedizione per i tipi della Booksprint e sarà presentato in un tour he partirà nel 2023, e poi un altro libro nuovo di cui si mantiene il riserbo sulla sua pubblicazione ma che vedrà la luce nella primavera 2023.

"Non vado in vacanza quest'anno - dice ancora Frandino- perche' devo mettere a punto gli ultimi dettagli di questi importanti progetti artistici. Sacrifico volentieri questo periodo a vantaggio di un altro anno importante ricco di opportunità".