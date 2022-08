Dal Nord Ovest – Ferita una donna mentre fa canyoning

Nel tardo pomeriggio di ieri, 10 agosto, intervento complesso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese presso la forra del torrente Sorba, nel comune di Piode, per una donna praticante canyoning con una sospetta frattura a un arto inferiore.

Sul posto era presente un tecnico del Soccorso Alpino che ha fornito i primi soccorsi alla donna e ha comunicato alla centrale operativa le indicazioni per l'invio del Servizio Regionale di Elisoccorso. La zona dell'incidente era in una gola molto profonda, ma è stato possibile calare il tecnico del Soccorso Alpino al verricello che ha condizionato la donna e ha poi effettuato l'imbarco, sempre al verricello, per l'ospedalizzazione.