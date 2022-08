Turista picchiato al rientro dalla festa in Valsessera, indagini in corso (foto di repertorio)

Sarebbe stato aggredito e picchiato da un gruppo di giovani con i quali aveva probabilmente avuto a che dire nel corso della serata trascorsa a una festa di paese.

Si chiariscono, almeno parzialmente i contorni dell'aggressione subita, nella notte di martedì, da un 57enne francese, picchiato all'altezza del ponte sullo Strona a Guardabosone (leggi qui). L'uomo è un frequentatore abituale della Valsessera, dove trascorre tutte le estati a Postua.

Un pestaggio in piena regola che ha avuto conseguenze serie per il villeggiante, trasportato in ospedale in codice giallo per una serie di lesioni che hanno causato anche problemi respiratori. Sulla vicenda i Carabinieri di Borgosesia hanno aperto un'indagine per risalire agli autori e chiarire i contorni del pestaggio. Sono state sentite alcune persone ma, al momento, gli sviluppi sono coperti dal massimo riserbo.