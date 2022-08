Prevenzione contro furti/truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini di Castelletto Cervo

Nei giorni scorsi, a Castelletto Cervo, davanti alla chiesa di San Tommaso Becket, i Carabinieri della Stazione di Mottalciata hanno incontrato i cittadini per svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle potenziali vittime e dei loro familiari.

Nell’occasione sono state illustrate alcune delle modalità con le quali i truffatori avvicinano le vittime ed è stato distribuito l’opuscolo di facile lettura contenente una serie di consigli utili contro le truffe, realizzato con il contributo dei comuni della provincia.

L’invito è sempre quello di diffidare dagli sconosciuti e chiamare il numero unico delle emergenze 112. L’iniziativa rientra nell’ambito della più estesa campagna di contrasto verso uno dei reati maggiormente sentiti dalla cittadinanza e vede la collaborazione dell’Arma provinciale con le Amministrazioni comunali, le associazioni e le parrocchie del territorio.

Per i Carabinieri ogni occasione di incontro con la popolazione è uno spunto utile per coinvolgere i cittadini nell’attività di prevenzione, che può essere svolta da chiunque con una semplice telefonata alle forze dell’ordine per segnalare una persona/auto sospetta.