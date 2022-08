Doppio intervento dei Carabinieri per una donna visibilmente ubriaca, segnalata dai passanti nel centro di Biella. È successo ieri, 10 agosto: nel pomeriggio, avrebbe cominciato a disturbare i clienti di un bar per poi far perdere le sue tracce.

A tarda sera, invece, stesso copione compiuto all'interno di una gelateria. Qui, è stata raggiunta dai militari e dagli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarla in ospedale per l'assistenza del caso.