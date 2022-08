Biella: Due auto si scontrano, entrambi i conducenti feriti FOTO

Poco dopo le 20 di oggi, 11 agosto, probabilmente per una mancata precedenza, due auto sono entrate in collisione all'incrocio di via Trento. I due conducenti sono stati trasportati in Ospedale, uno in codice giallo e uno in codice verde, per le cure necessarie. Rilievi e accertamenti sulle responsabilità sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale mentre gli operatori di SA Sicurezza e Ambiente hanno provveduto alla bonifica del manto stradale.