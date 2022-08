A Ferragosto un pezzo di Biellese nello spazio

A Ferragosto un pezzo di Biellese volerà nello spazio.

Si tratta del telescopio spaziale della missione europea Hemera, progetto dell'Istituto Nazionale di AstroFisica, la cui montatura è stata costruita da Franco Bellincioni, meccanico d'alta precisione titolare dell'omonima officina meccanica di Sandigliano, e socio di Unione Biellese Astrofili.

Lunedì 15 agosto, il telescopio spaziale Hemera sarà lanciato dal Canada e andrà a fotografare il Sole a 35.000 metri di quota.

Oltre alla montatura, anche il telescopio è stato realizzato in Italia, a Parabiago, in provincia di Milano, mentre il cestello è di fabbricazione francese. Tedesco il pallone di 50 metri di diametro che porterà in quota il telescopio. Il telescopio Hemera è stato collaudo a Tolosa in Francia.

“Unione Biellese Astrofili – dice Flavio di U.B.A. - è orgogliosa di annoverare tra i propri soci Franco Bellicioni, che ha partecipato a questo progetto italo-europeo importante. Progetto che mette in evidenza l'eccellenza biellese, per fortuna non soltanto tessile”.