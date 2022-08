ACI Biella, consegna DPI agli ufficiali di gara

Presso l’Automobile Club di Biella, nei giorni scorsi, si è tenuta la consegna dei nuovi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) inviati da ACI Italia per la fornitura agli Ufficiali di Gara in possesso della licenza in corso di validità per il 2022, da utilizzare in base al Piano di Sicurezza della competizione sportiva a cui si partecipa.

La consegna è stata effettuata al Presidente dell’A.S.D.U.G.B. (Associazione Sportiva Dilettantistica Ufficiali di Gara Biellesi) Giampiero Loffi da parte del Presidente A.C. Biella Andrea Gibello, del Direttore A.C. Biella Giuseppe De Masi e del Presidente della Commissione Sportiva A.C. Biella Claudio Bergo. Gli Ufficiali di Gara biellesi sono considerati tra i più preparati e professionali Commissari di percorso di tutto il territorio nazionale.