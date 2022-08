Rosazza, attiva colonnina per ricarica auto elettriche. Delmastro: “Servizi per essere attrattivi”

“Rosazza si attrezza ad essere accogliente con i turisti e ad essere al passo con i tempi anche sotto il profilo della mobilità elettrica. E' finalmente attiva la colonnina per la ricarica delle auto elettriche in Via Mazzini accanto all'ingresso, sul retro, del parco”. Lo annuncia il sindaco Francesca Delmastro.

La colonnina è dotata di due stalli, due prese da 22Kw che, a seconda della potenzialità dell'auto, ricarica fino a 22 Kw all'ora. “Per essere attrattivi anche i piccoli comuni montani debbono offrire servizi tanto ai cittadini quanto ai visitatori – spiega Delmastro - Questa la via che, non senza sacrifici, stiamo percorrendo. Ora non resta che comunicare l'offerta del servizio. Veicoli elettrici vi attendiamo”.