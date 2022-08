Pettinengo, slitta a domani la fine dell'intervento all'acquedotto comunale

“A causa di un inconveniente tecnico, Cordar deve rinviare il completamento dell'intervento alla giornata di domani, 11 agosto, per effettuare una riparazione urgente all’acquedotto comunale in via Maggia, che implica la sospensione pressochè totale della fornitura di acqua potabile dalle 7.30 alle 17 del giorno in gran parte del territorio”. Lo scrive il comune di Pettinengo in una nota sul proprio sito. E aggiunge: “ E’ previsto il divieto di accesso in via Maggia, salvo i residenti”.