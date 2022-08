Valle-Bertoglio, ritorno al top

Dopo un inizio di stagione complicato, a causa della messa a punto della nuova vettura, l’annata 2022 di Luca Valle e Cristiana Bertoglio è – di fatto – iniziata il 6-7 agosto con il Rally storico di Salsomaggiore Terme, seconda gara dopo il Valsugana Historic Rally di aprile.

I coniugi biellesi della scuderia Biella Motor Team, più volte campioni italiani di categoria, si sono presentati al via con la loro Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento per testare “sul campo” le modifiche e le novità tecniche che sono state approntate in questi mesi e per riprendere familiarità con le corse. Sulle veloci strade parmensi, ed al confronto con equipaggi di valore, Valle-Bertoglio hanno subito trovato il feeling giusto con la vettura ed il tracciato e dopo un inizio guardingo hanno via via aumentato il ritmo chiudendo la gara con un ottimo settimo posto assoluto, secondo di raggruppamento e secondo di classe oltre 2000 cc.

La stagione di Luca Valle e Cristiana Bertoglio proseguirà con il Rally Città di Torino che si svolgerà nella giornata di sabato 10 settembre ed in cui l’equipaggio della Biella Motor Team cercherà le conferme del buon risultato ottenuto a Salsomaggiore Terme.