A Sandigliano è tutto pronto per la cena in bianco (foto di repertorio)

È tutto pronto per la cena in bianco a Sandigliano. L'evento, organizzato dall'Associazione Amici del Cinema, avrà luogo domenica 14 agosto, alle 19.30, in piazza Maroino. Si raccomanda di vestirsi di bianco e portarsi cena e stoviglie. Per info: 333.8373392, 349.8956833, 340.7135357 o 328.3255688.