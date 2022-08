Residenti sentono odore di gas in piena notte, sirene a Gaglianico

Sentono odore di gas nel cuore della notte e lanciano l'allarme. È successo intorno alle 3.30 di oggi, 10 agosto, in via Candelo, a Gaglianico. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco: una volta individuata la perdita, proveniente da un bombolone, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'area in un'oretta di intervento.