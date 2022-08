Non c'è il proprietario, i ladri entrano in casa e portano via 500 euro (foto di repertorio)

Non ci sono i proprietari, i ladri entrano in casa e portano via 500 euro in contanti. È successo ieri, 9 agosto, a Dorzano. È in fase di ricostruzione la dinamica dell'accaduto ma stando alle prime ricostruzioni i malviventi hanno forzato una porta finestra per accedere all'interno dell'abitazione. Sul caso indagano i Carabinieri.