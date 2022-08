Masserano, padrone divide due cani dopo l'aggressione del suo e rimane ferito

Attimi di preoccupazione ieri sera, 9 agosto, a Masserano. Stando alle prime ricostruzioni del caso, effettuate dalle forze dell'ordine, un uomo stava passeggiando per le vie del paese con il suo cane quando all'improvviso un altro, tenuto libero, senza guinzaglio, dalla sua proprietaria, si è lanciato verso il suo animale aggredendolo.

Il 52enne è subito intervenuto per separarli e avrebbe riportato qualche graffio superficiale al braccio, così come il proprio amico a quattrozampe. Non sarebbe ricorso alle cure mediche del 118. Sul posto, i Carabinieri per i rilievi del caso.