Il ricordo di Pierangelo Bonino, una persona generosa e sempre sorridente

Era sempre sorridente, conosceva tante persone, parlava con tutti, quando poteva andava in giro con il suo adorato cagnolino.

Per tanti anni, fino a quando la salute glielo ha permesso, non ha mai mancato gli appuntamenti degli Alpini, da quelli a Biella, nei paesi e al Mucrone, sempre con la sua adorata telecamera dove raccoglieva le immagini per un'emittente locale.

Pierangelo Bonino, è mancato all'età di 85 anni. A occuparsi del suo funerale è l'impresa Figli di Mosca Giacomo. Il rosario sarà recitato nella Chiesa Parrocchiale di Cossila S. Giovanni, Giovedì 11 c.m. alle ore 18,30, mentre i funerali avranno luogo in sempre a Biella Cossila S. Giovanni, Venerdì 12 c.m. alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale; dopo la S. Messa il corteo funebre proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.