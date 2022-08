Due uomini portati in carcere in poche ore dai Carabinieri di Bioglio e Cossato (foto di repertorio)

In poche ore, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno eseguito due misure cautelari in carcere.

Nel primo caso ha operato la Stazione di Bioglio nei confronti di un quarantacinquenne vercellese sottoposto a misura alternativa degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica della provincia, per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Vercelli.

Nel secondo caso, i militari della Stazione di Cossato hanno ripristinato una misura cautelare nei confronti di un 52enne, eseguita su ordine del Gip del Tribunale di Biella, nei confronti di un soggetto residente in città, già agli arresti domiciliari, per la mancata possibilità di installare il previsto braccialetto elettronico, unico strumento in grado di garantire un adeguato controllo del rispetto della misura.

Dopo aver adempiuto alle incombenze di rito, gli operanti hanno accompagnato gli arrestati presso il carcere biellese, in ottemperanza alle disposizioni ricevute dalle Autorità giudiziarie mandanti.