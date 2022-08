Dramma a Biella, trovato a Chiavazza il corpo senza vita di un 52enne

Tragedia a Biella. All'interno di un'abitazione è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 52 anni. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, 10 agosto, in via Milano, a Chiavazza. Sono in corso i dovuti accertamenti per stabilire le cause del decesso. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.