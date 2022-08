Dolore a Biella per la morte di Francesco Patti, storico gestore del ristorante Menabrea (foto di repertorio)

Nel Biellese ha destato dolore e commozione la notizia della morte di Francesco Patti, storico gestore del ristorante Menabrea di Biella.

Era un vero e proprio simbolo della ristorazione locale: molto conosciuto per la sua grande professionalità e umanità, prese in gestione il locale di via Ramella Germanin nel lontano 1983. Ad affiancarlo nell'impresa anche i figli.