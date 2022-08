Calcio in lutto, è morto Gualtiero Ferraris: per anni è stato preparatore dei portieri (foto dalla pagina Facebook di APD US Gaglianico)

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Gualtiero Ferraris, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 74 anni. Per molti anni è stato valente preparatore dei portieri al Gaglianico Calcio, sempre a contatto con i giovani e gli estremi difensori della prima squadra. A detta degli amici, una brava persona, corretta, affidabile e ricca di valori. Oltre al calcio, è stato responsabile di un supermercato fino alla pensione.

A ricordarlo, in queste ore, la società calcistica dove ha militato per parecchio tempo: “Un' altro pezzo del Gaglianico ci ha lasciati. La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. Ciao Gualtiero. La società APD US Gaglianico si stringe alla famiglia di Gualtiero per la sua perdita”.

Il Santo Rosario sarà recitato a Biella stasera, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui, alle 15.30 di domani, 11 agosto, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis.