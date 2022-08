Candelo in festa per San Lorenzo sotto le stelle (foto di repertorio)

Candelo in festa per San Lorenzo sotto le stelle. Questa mattina, 10 agosto, Santa Messa alla 10.30 e apertura del banco di beneficenza, con pranzo in compagnia alle 12.30. Stasera, invece, alle 19, grigliata di carne, fritto di pesce e altre specialità. Infine, alle 21, si balla in compagnia della Graziano Band's.