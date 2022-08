A Pollone serata in ricordo di Benedetto Croce a 70 anni dalla scomparsa

La Biblioteca Benedetto Croce, il Comune e la Pro Loco di Pollone danno vita ad una serata in ricordo del grande filosofo Benedetto Croce, nella ricorrenza dei 70 anni dalla scomparsa. L'evento, in programma il prossimo 19 agosto, alle 21, avrà luogo in piazza Delleani. In caso di maltempo sarà nelle adiacenti ex Scuole Elementari. Per informazioni tel. 3383405246.