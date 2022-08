Estate a Oropa, appuntamenti della settimana in attesa della Festa dell'Assunta

Lunedì 15 agosto al Santuario di Oropa si celebra la solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Tanti sono gli appuntamenti che ci preparano alla festa solenne, a partire da sabato 13 agosto, con la proiezione del film “Il Manto della Misericordia” di Manuele Cecconello.

Lo scorso 30 luglio, la Madonna di Oropa incoronata è stata accompagnata in processione nella Basilica Superiore per consentire ai pellegrini di rivivere l’esperienza di mettersi sotto la protezione del Manto della Misericordia come era avvenuto dopo l’Incoronazione. Sabato 13 agosto alle ore 21, sarà proiettato nella Sala Convegni del Santuario il film che documenta l’eccezionale opera di confezione del Manto della Misericordia, realizzato con circa 15.000 pezzi di stoffa donati dai fedeli per l’Incoronazione.

Domenica 14 agosto alle ore 21 si celebrerà la vigilia con i “Canti a Maria” nella Basilica Antica; nella solennità dell’Assunta, durante la celebrazione delle ore 10.30 si svolgerà il rito della benedizione delle rose; la giornata si concluderà con la tradizionale Fiaccolata, con partenza dai cancelli alle ore 21, fino alla Basilica Superiore. Nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì, per chi desidera approfondire la storia e gli aspetti culturali del Santuario, sono in programma visite guidate al Sacro Monte, al Museo dei Tesori, agli Appartamenti Reali dei Savoia e alla cupola della Basilica Superiore. Da non perdere, la salita alla cupola illuminata venerdì sera alle ore 21.

PROGRAMMA DAL 12 AL 15 AGOSTO

SABATO 13 AGOSTO ORE 21 PROIEZIONE DEL FILM “IL MANTO DELLA MISERICORDIA” DI MANUELE CECCONELLO.

Sala Convegni, ingresso libero. Sabato 13 agosto il film verrà proiettato nella Sala Convegni del Santuario alle ore 21. Il film, prodotto da Rotary Biella, Vallemosso, Viverone Lago, Distretto 2031 e Prospettiva Nevskij, con la partecipazione straordinaria di Lucilla Giagnoni, documenta l’eccezionale opera di confezione del Manto della Misericordia, realizzato con migliaia di pezzi di stoffa donati dai fedeli per l’Incoronazione della Madonna di Oropa. Tra il 2018 e il 2019, migliaia di persone di ogni origine e da ogni latitudine hanno consegnato al Santuario di Oropa un frammento di tessuto loro appartenuto e in vario modo significativo per la loro vita, con l’intento di affidarlo alla protezione della Vergine Bruna. I 15.000 ritagli di stoffa raccolti sono stati cuciti insieme dalle monache di clausura dell’Abbazia benedettina Mater Ecclesiae di Orta-San Giulio e da un gruppo di volontarie biellesi in un patchwork lungo circa 25 metri che è andato a cingere, insieme alla corona, la statua della Madonna Nera in occasione della sua Quinta Centenaria Incoronazione domenica 29 agosto 2021. Un mosaico vivente di preghiere, affidamenti, domande di grazia: il “Manto della Misericordia” – così è stato battezzato in onore dell’iconografia pittorica della “Madonna della Misericordia”. Realizzato anche grazie a eccezionali riprese fatte durante il lockdown dalle monache di Orta, il film racconta la genesi e il significato di quest’opera unica, dando voce agli artefici dell’Incoronazione e – attraverso l’interpretazione di Lucilla Giagnoni – anche ai fedeli che hanno conferito i lacerti di stoffa. Il Manto – moderno ex-voto al centro di arte e fede – è il risultato di una reazione sociale che, attraverso la “via femminile” dello sguardo mariano fatto di cura e dolcezza, inneggia alla ricostruzione di un cammino identitario comune. Un film scritto e diretto da Manuele Cecconello Una presentazione del Santuario di Oropa Una produzione Rotary e Prospettiva Nevskij Con Mons. Roberto Farinella, Mons. Gabriele Mana, le monache del monastero di Orta-San Giulio, Don Michele Berchi, Alessandra Alberto, Alessandra Crepaldi, e con la partecipazione straordinaria di Lucilla Giagnoni.

DOMENICA 14 AGOSTO, ORE 21 “CANTI A MARIA”. Basilica Antica

LUNEDI 15 AGOSTO FESTA DELL’ASSUNTA: ORARIO DELLE CELEBRAZIONI S. Messe in Basilica Superiore: ore 10.30 (benedizione delle rose), 12.00, 16.30 S. Messe in Basilica Antica: ore 7.30, 9.00, 18.15 Fiaccolata dell’Assunta: partenza dai cancelli del Santuario alle ore 21.00

VISITE GUIDATE

Venerdì 12 agosto ore 21: Visita guidata sotto le stelle con salita alla Cupola illuminata. Ritrovo alla Basilica Superiore. Sabato 13 agosto ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli. Domenica 14 e lunedì 15 agosto: Alle ore 11, Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. (Ritrovo ai cancelli) Alle ore 14.30 e alle ore 16, salita alla cupola della Basilica Superiore e alla Terrazza panoramica (Ritrovo alla Basilica Superiore)