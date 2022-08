Candelo, la Cittadella dello Sport apre a nuove attività: in arrivo calcio a 5 e tennis

Il comune di Candelo, a seguito della partecipazione al bando “Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 2021-2022" - L.R. 23/2020, si è aggiudicato un contributo della Regione Piemonte per l’esecuzione di interventi di valorizzazione e potenziamento della Cittadella dello Sport di via Santa Maria.

"Abbiamo ottenuto il massimo contributo del 40% della spesa prevista e precisamente € 35.200,00 a fronte di una spesa di € 88.000,00 - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino - Gli interventi vedranno l’implementazione e la diversificazione dell’offerta a più attività sportive cogliendo l’occasione per trasformare l’attuale campo in una struttura multisport per il calcio a 5 e per il tennis, con superficie sportiva in erba sintetica di ultima generazione."

Conclude il sindaco Paolo Gelone: "Ringraziamo la Regione Piemonte che contribuirà a questo nostro progetto e non vediamo l'ora di offrire nuove opportunità alle ragazze e ai ragazzi candelesi: giovani e sport sono al centro del mandato di questa amministrazione e vogliamo continuare a dedicare sempre più attenzione e risorse a quest'ambito, fondamentale per il benessere e il futuro di Candelo. È già in corso la progettazione esecutiva così che il nuovo campo possa essere pronto per la prossima estate".