A Donato sorgenti di acqua asciutte, Sindaco: “Invito i cittadini a non sprecarla”

La siccità dell'estate 2022 ha colpito anche Donato dove il Comune, nelle scorse settimane, ha chiuso le fontane comunali.

Questa misura non è stata però sufficiente ad evitare che si asciugassero le sorgenti di acqua del paese. Per questo motivo il Sindaco, Desirée Duoccio, invita i cittadini a usare l'acqua in maniera razionale: “In questi mesi abbiamo sempre avuto l'acqua potabile nei rubinetti, ma abbiamo cominciato ad avvertire la cittadinanza di non sprecarla. Abbiamo pubblicato un avviso sul sito comunale e messo cartelli nei luoghi più strategici del paese come i negozi”.

“Oggi – continua il primo cittadino - la carenza idrica è abbastanza grave è quindi invito i Donatesi ad evitare usi superflui come lavare la macchina o bagnare il giardino. Spiace ma cerchiamo di utilizzare meno acqua possibile perchè, se continua a non piovere, il prossimo passo sarà chiuderla per qualche ora al giorno”.

Da quando le sorgenti sono secche, a Donato l'acqua arriva da fuori. “La scorsa settimana – precisa Duoccio – la Servizi Idrici Integrati, il nostro gestore, ci ha portato l'acqua con le autobotti per riempire le nostre vasche”.