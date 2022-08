Una lettrice: "A Biella strade piene e di buchi e rattoppi pericolosi"

Buongiorno, sono una cittadina biellese che ogni giorno transita in bicicletta in città e zone limitrofi. Vorrei fare una proposta ai ns. sindaco e vice sindaco: munirsi di una bicicletta, anche elettrica così non fanno troppa fatica, e fare un giretto, anche solo in città, per rendersi conto di quanto sia pericoloso con le strade dissestate della cittadina, transitare con i mezzi a due ruote.

Paghiamo fior di tasse e avremmo il diritto di avere una città degna di questo nome, invece ci troviamo delle strade piene e di buchi e rattoppi pericolosi.